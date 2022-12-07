Futbolseverler Süper Lig'in ne zaman başlayacağını ve Dünya Kupası'nın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Dünya Kupası’nda grup aşamalarında ve son 16 turunda sürpriz sonuçlar geldi. Almanya ve Belçika gibi ekipler grup aşamalarında turnuvaya veda etti. İspanya da son 16 turunda Fas’a elendi. Peki Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Dünya Kupası 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak olan final karşılaşması ile sona erecek.

2022 sezonunun şampiyonu 18 Aralık’ta açıklanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.





