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Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

07.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Dünya Kupası karşılaşmaları sebebiyle Süper Lig’e ve diğer ulusal liglere ara verilmişti. Dünya Kupası’nda çeyrek final dönemine geçilmesiyle birlikte, "Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

Futbolseverler Süper Lig'in ne zaman başlayacağını ve Dünya Kupası'nın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Dünya Kupası’nda grup aşamalarında ve son 16 turunda sürpriz sonuçlar geldi. Almanya ve Belçika gibi ekipler grup aşamalarında turnuvaya veda etti. İspanya da son 16 turunda Fas’a elendi. Peki Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

Dünya kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Dünya Kupası 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak olan final karşılaşması ile sona erecek.

Dünya kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

2022 sezonunun şampiyonu 18 Aralık’ta açıklanacak.

Dünya kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

Dünya kupası ne zaman bitiyor? İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

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