Dünya Kupası ne zaman, hangi ay başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası nerede oynanacak, gruplar belli mi?

2022 Dünya Kupası Futbol Turnuvası Orta Doğu'da gerçekleşecek. Bu yıl 22. si düzenlenen futbol müsabakası için futbol severler araştırmalarına hız kazandırdı. FIFA 2022 Dünya Kupası için takvim belli oldu. Önceki yıllarda yaz aylarında gerçekleşen Dünya Kupası bu sene ilk kez kış aylarında gerçekleşecek. İşte FIFA 2022 Dünya Kupası tarihleri ve tüm detaylar...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, HANGİ AY?

Dünya Kupası futbol maçları, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Müsabakalar, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı Katar Al Khor’daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı’nda yapılacak. 18 Aralık tarihinde, Lusail’deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı’nda gerçekleştirilecek olan maçta kupa sahibini bulacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana



