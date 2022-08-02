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Dünya Kupası ne zaman, hangi ay başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası nerede oynanacak, gruplar belli mi?

02.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Futbol dünyasının ilgiyle takip ettiği müsabakalara ilişkin detaylar merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası Katar'ın sıcak mevsiminden dolayı bu yıl geç başlayacak. Peki Dünya kupası ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası hangi ay başlıyor, gruplar belli mi? İşte FIFA 2022 Dünya Kupası Futbol Turnuvası ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

Dünya Kupası ne zaman, hangi ay başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası nerede oynanacak, gruplar belli mi?

2022 Dünya Kupası Futbol Turnuvası Orta Doğu'da gerçekleşecek. Bu yıl 22. si düzenlenen futbol müsabakası için futbol severler araştırmalarına hız kazandırdı. FIFA 2022 Dünya Kupası için takvim belli oldu. Önceki yıllarda yaz aylarında gerçekleşen Dünya Kupası bu sene ilk kez kış aylarında gerçekleşecek. İşte FIFA 2022 Dünya Kupası tarihleri ve tüm detaylar...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, HANGİ AY?

Dünya Kupası futbol maçları, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Müsabakalar, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

katar FIFA

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı Katar Al Khor’daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı’nda yapılacak. 18 Aralık tarihinde, Lusail’deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı’nda gerçekleştirilecek olan maçta kupa sahibini bulacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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Katar dünya kupası dünya kupası 2022 futbol
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