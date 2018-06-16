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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Fransa-Avustralya maçıyla başlayan 2018 Dünya Kupası'nın üçüncü günü de renkli anlara sahne oldu.

İşte o eğlenceli dakikalardan çok özel görüntüler...

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

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2018 Dünya Kupası'nın 3. günü de renkli görüntülere sahne oldu.

2018 Dünya Kupası'nın 3. günü de renkli görüntülere sahne oldu.
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Günün ilk maçı olan Fransa-Avustralya mücadelesi öncesi hem tribünlerde hem de stat dışında eğlenceli anlar yaşandı.

Günün ilk maçı olan Fransa-Avustralya mücadelesi öncesi hem tribünlerde hem de stat dışında eğlenceli anlar yaşandı.
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İşte o görüntülerden bazıları...

İşte o görüntülerden bazıları...
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!

Dünya Kupası'nın 3. gününden renkli görüntüler!
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Fransa

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