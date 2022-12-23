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Dünya Kupası'nın yıldızı olmuştu! Beşiktaş'ın yıldızı Romain Saiss'ten kötü haber geldi

23.12.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile gösterdiği müthiş performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çekmeyi başaran Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss'e nazar değdi. Başarılı oyuncunun yapılan kontroller sonrası Süper Lig'de oynanacak olan en az 2 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nın yıldızı olmuştu! Beşiktaş'ın yıldızı Romain Saiss'ten kötü haber geldi
Romain Saiss

Romain Saiss

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
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Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından transferin de gözdesi olmuştu.

FIORENTINA VE BOLOGNA...

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Fas Milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı final oynayan tecrübeli stoper için dev turnuva sonrası 6 farklı kulübün nabız yokladığı ifade edilirken, Saiss için devreye giren ilk iki kulübün İtalya'dan Fiorentina ve Bologna olduğu öne sürülmüştü.

HEMEN KONTROLE ALINDI

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Tüm bunlar yaşanırken Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra verilen izni tamamlayarak İstanbul'a döndü ve hemen kontrole alındı.

2 MAÇTA YOK

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Sol üst arka adalesinden sakatlığı bulunan Saiss, en az iki maç kaçıracak. Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli stoper 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.


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