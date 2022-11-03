Dünya Kupası öncesi o taraftar grubundan Messi için ölüm tehditi! "Sakatlayanın hayatı tehlikededir"

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala, kupayı en son 1986 yılında müzesine götürmeyi başaran Arjantin, hasrete son vermek istiyor.

"UYARI DEĞİL TEHDİT"

Dünya Kupası'ndaki şüphesiz en büyük kozu yıldız oyuncu Lionel Messi olan Arjantin'de ünlü taraftar grubu Ultras'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ultras yaptığı açıklamada Messi'yi Dünya Kupası öncesi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatının tehlikede olduğunu söylerken, "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes O'na dikkatli davransın. 37 yıldır dünya kupasını kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

EN SON 1986'DA KAZANDI

Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor. Arjantin 1990 ve 2014'te final oynamış ancak iki finalde de Almanya'ya yenilmiş ve kupayı kaybetmişti. En son 1986'da kazandı

Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor. Arjantin 1990 ve 2014'te final oynamış ancak iki finalde de Almanya'ya yenilmiş ve kupayı kaybetmişti.

1000. MAÇINI DÜNYA KUPASI FİNALİNDE OYNAYABİLİR

Ayrıca Lionel Messi, futbol kariyerinin 1000. maçını Dünya Kupası finalinde oynayabilir. Arjantinli yıldız oyuncu bu istatistiğin gerçekleşmesi adına Paris Saint Germain ile son lig maçında forma giymeyecek.



