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Dünya Kupası şampiyonluk araştırması: Favori Fransa

13.12.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası’nda son dört belli olurken araştırma şirketi Areda Survey, Dünya Kupası şampiyonluk araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 44,1’i Fransa’nın şampiyon olacağını ifade etti.

Dünya Kupası şampiyonluk araştırması: Favori Fransa

Dünya Kupası’ndaki diğer yarı final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, Fransa rakibine hiç yenilmemiş durumda. Anket sonuçları da yüzde 44,1 ile Fransa’nın Dünya Kupası’nın şampiyonu olacağının tahmin edildiğini gösteriyor.

ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN

2022 FIFA Dünya Kupası’nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bugün karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası’nda 3. kez karşı karşıya gelecek. Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkı Arjantin’in yüzde 36,1 ile Hırvatistan’ın ise yüzde 7,1 ile Dünya Kupası’nın şampiyonu olacağını düşünüyor.

Bu araştırma Aralık 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.


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