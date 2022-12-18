SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 2022 DÜNYA KUPASI MESSİ'Lİ ARJANTİN'E Mİ MBAPPE'Lİ FRANSA'YA MI GİDECEK?

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 2022 DÜNYA KUPASI MESSİ'Lİ ARJANTİN'E Mİ MBAPPE'Lİ FRANSA'YA MI GİDECEK?

18.12.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 32 gündür devam eden turnuvanın galibi Arjantin mi Fransa olacak? 2022 Dünya Kupası turnuvası şampiyonunun kim olacağı büyük merak konusu. Peki finalin kazananı Fransa mı olacak Arjantin mi?

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 2022 DÜNYA KUPASI MESSİ'Lİ ARJANTİN'E Mİ MBAPPE'Lİ FRANSA'YA MI GİDECEK?

Dünya Kupası finali bu akşam Katar Lusail Stadyumu'nda oynanıyor. Maç Trt1'den canlı yayınlanacak. Milyonlar nefeslerini tuttu 2022 Dünya Kupası şampiyonunun kim olacağını bekliyor. Heyecanlı görüntülere sahne olan turnuvada bu akşamın kazananı Messi'li Arjantin mi yoksa Mbappe'li Fransa mı olacak?

fransa arjantin

2022 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

fransa arjantin

Arjantin Fransa maç sonucu büyük bir heyecanla izleniyor. Saat 18.00'da başlayan maçta şu an Arjantin 2-0 maçı önde götürüyor.
Tangocuların golleri 26. dakikada Messi (P) ve 36. dakikada Angel Di Maria'dan geldi. Lionel Messi penaltıdan gol attı. Bu, Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki 4. penaltı golü. Bu gol Messi'nin turnuva boyunca 6 maçtaki 4. golü oldu.

Şu sıra ikinci yarısı oynanan tarihi maçta kazanan kim olacak? Arjantin mi Fransa mı? Kupayı kim evine götürecek?

FRANSA VE ARJANTİN İLK 11'İ

ARJANTİN : Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.

FRANSA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.

TAKIMLARIN 2022 DÜNYA KUPASI SERÜVENLERİ

Fransa Arjantin maç sonucu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Büyük heyecanla beklenen maçta kupayı kim evine götürecek? Arjantin Fransa final maçında gülen taraf Horozlar mı Tangocular mı olacak büyük merak konusu. Arjantin ve Fransa'nın 2022 Dünya Kupası final yolculuğu merak edilen bir diğer konu. İşte final takımlarının 2022 Dünya Kupası serüvenleri...

1200x627-arjantin-fransa-dunya-kupasi-final-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak-trt-1-canli-iz-1671089687943

32 gündür devam eden turnuvada Fransa ilk maçını Avustralya ile oynamıştı. Daha sonra sırasıyla Danimarka, Tunus, Polonya ve son olarak Fas ile oynasan Horozlar adını 2022 Dünya Kupası finaline yazdırdı.

Aynı şekilde Arjantin de ilk maçını Suudi Arabistan ile oynamıştı. Sonrasında sırasıyla Meksika, Polonya, Avustralya ve en son Hırvatistan'la karşı karşıya gelen Tangocular da adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Messi'den Mbappe'ye olay yaratan hareketMessi'den Mbappe'ye olay yaratan hareket
Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''
Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!Herkes onu konuşuyor! Finali günler önce duyuran adam: Athos Salome!
Anahtar Kelimeler:
2022 dünya kupası dünya kupası kata yayınlanacak maçın

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

Camiayı şoke eden hamle! Alacakları için icraya verdi...

Camiayı şoke eden hamle! Alacakları için icraya verdi...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.