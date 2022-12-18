DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 2022 DÜNYA KUPASI MESSİ'Lİ ARJANTİN'E Mİ MBAPPE'Lİ FRANSA'YA MI GİDECEK?

Dünya Kupası finali bu akşam Katar Lusail Stadyumu'nda oynanıyor. Maç Trt1'den canlı yayınlanacak. Milyonlar nefeslerini tuttu 2022 Dünya Kupası şampiyonunun kim olacağını bekliyor. Heyecanlı görüntülere sahne olan turnuvada bu akşamın kazananı Messi'li Arjantin mi yoksa Mbappe'li Fransa mı olacak?

2022 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Arjantin Fransa maç sonucu büyük bir heyecanla izleniyor. Saat 18.00'da başlayan maçta şu an Arjantin 2-0 maçı önde götürüyor.

Tangocuların golleri 26. dakikada Messi (P) ve 36. dakikada Angel Di Maria'dan geldi. Lionel Messi penaltıdan gol attı. Bu, Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki 4. penaltı golü. Bu gol Messi'nin turnuva boyunca 6 maçtaki 4. golü oldu.

Şu sıra ikinci yarısı oynanan tarihi maçta kazanan kim olacak? Arjantin mi Fransa mı? Kupayı kim evine götürecek?

FRANSA VE ARJANTİN İLK 11'İ

ARJANTİN : Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.

FRANSA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.

TAKIMLARIN 2022 DÜNYA KUPASI SERÜVENLERİ

Fransa Arjantin maç sonucu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Büyük heyecanla beklenen maçta kupayı kim evine götürecek? Arjantin Fransa final maçında gülen taraf Horozlar mı Tangocular mı olacak büyük merak konusu. Arjantin ve Fransa'nın 2022 Dünya Kupası final yolculuğu merak edilen bir diğer konu. İşte final takımlarının 2022 Dünya Kupası serüvenleri...

32 gündür devam eden turnuvada Fransa ilk maçını Avustralya ile oynamıştı. Daha sonra sırasıyla Danimarka, Tunus, Polonya ve son olarak Fas ile oynasan Horozlar adını 2022 Dünya Kupası finaline yazdırdı.

Aynı şekilde Arjantin de ilk maçını Suudi Arabistan ile oynamıştı. Sonrasında sırasıyla Meksika, Polonya, Avustralya ve en son Hırvatistan'la karşı karşıya gelen Tangocular da adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.



