SPOR

Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 30.06.2018 08:12 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turu bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor. Grup aşamasından üst tura geçmeyi başaran 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek. Dünya Kupası son 16 turu maç programı, 30 Haziran Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç programı ve oynanacak maçların muhtemel ilk onbirleri...

Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek. 30 Haziran Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.

HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

TRT 1 CANLI İZLE

MUHTEMEL İLK ONBİRLER

FRANSA - ARJANTİN MAÇI

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kante; Mbappe, Griezmann, Dembele; Giroud

Arjantin: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Banega, Mascherano, Perez, Di Maria; Messi, Higuain

URUGUAY - PORTEKİZ MAÇI

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Cavani, Suarez

Portekiz: Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Silva, Moutinho, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Guedes

2018 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Maç tarihleri

Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K

dunya-kupasi-2018

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leriUruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri
Fransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leriFransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası fikstür son 16 turu hangi maç saat kaçta hangi kanalda trt 1

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!

Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!

Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

UEFA Başkanı Ceferin: Galatasaray'la anlaşma aynen devam ediyor!

UEFA Başkanı Ceferin: Galatasaray'la anlaşma aynen devam ediyor!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri

Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri

Fransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leri

Fransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leri

2018 Dünya Kupası'nda kendi kalesine kaç gol atıldı?

2018 Dünya Kupası'nda kendi kalesine kaç gol atıldı?

2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar kaç penaltı atıldı?

2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar kaç penaltı atıldı?

Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu kim?

Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.