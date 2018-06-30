Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek. 30 Haziran Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.
30 Haziran Cumartesi
17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K
MUHTEMEL İLK ONBİRLER
FRANSA - ARJANTİN MAÇI
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kante; Mbappe, Griezmann, Dembele; Giroud
Arjantin: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Banega, Mascherano, Perez, Di Maria; Messi, Higuain
URUGUAY - PORTEKİZ MAÇI
Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Cavani, Suarez
Portekiz: Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Silva, Moutinho, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Guedes
Maç tarihleri
Son 16 turundaki tüm eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K
1 Temmuz Pazar
17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı) TRT1, TRT4K
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena) TRT1, TRT4K
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena) TRT1, TRT4K
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı) TRT1, TRT4K
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı) TRT1, TRT4K
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