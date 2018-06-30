Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Rusya'da düzenlenen FİFA 2018 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. 48 takımın arasında sıyrılarak son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek. 30 Haziran Cumartesi günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Dünya Kupası son 16 turu maç programı, maçların muhtemel ilk onbirleri ve detaylar haberimizde.

HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) TRT1, TRT4K

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı) TRT1, TRT4K

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MUHTEMEL İLK ONBİRLER

FRANSA - ARJANTİN MAÇI

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kante; Mbappe, Griezmann, Dembele; Giroud

Arjantin: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Banega, Mascherano, Perez, Di Maria; Messi, Higuain

URUGUAY - PORTEKİZ MAÇI

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Cavani, Suarez

Portekiz: Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Silva, Moutinho, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Guedes

2018 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Maç tarihleri