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Salah'ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..."

Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini sürpriz olarak değerlendirdi. Mısırlı yıldızın hâlâ Milan veya Juventus gibi Avrupa devlerinde oynayabilecek seviyede olduğunu savunan İngiliz efsane, transferde maaş beklentisinin belirleyici olmuş olabileceğini söyledi.

Salah'ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..."
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Liverpool ve İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, Mısırlı yıldızın hâlâ Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giyebilecek kaliteye sahip olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'NİN SEVİYESİ DÜŞÜK"

Salah ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..." 1

Salah'ın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği yönündeki iddialara hiçbir zaman inanmadığını söyleyen Carragher, deneyimli futbolcunun rotasını Türkiye'ye çevirmesinin de kendisini şaşırttığını ifade etti.

İngiliz yorumcu, "Onun Suudi Arabistan'a gideceğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun için hâlâ fazlasıyla iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da rahatlıkla oynayabilirdi. Türkiye seviyesi onun için biraz düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

MİLAN VE JUVENTUS VURGUSU

Salah ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..." 2

Carragher, Salah'ın kariyerine İtalya'nın önde gelen ekiplerinden birinde devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Özellikle Milan veya Juventus'un Mısırlı yıldız için daha olası adresler olduğunu dile getiren eski futbolcu, transfer sürecinde ekonomik beklentilerin belirleyici rol oynamış olabileceğini söyledi.

"Onun Milan ya da Juventus gibi bir kulübe gideceğine ikna olmuştum. Belki de maaş talepleri bazı kulüplerin geri adım atmasına neden oldu."

RONALDO BENZETMESİ YAPTI

Salah ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..." 3

Muhammed Salah'ın saha içindeki hırsını Cristiano Ronaldo'ya benzeten Carragher, yıldız oyuncunun bireysel performans istatistiklerine büyük önem verdiğini ifade etti.

Carragher, "Onu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiç konuşmadım. Ancak Ronaldo gibi değil mi? Son derece hırslı ve rakamları onun için çok önemli. Bu rakamlara Türkiye'de de ulaşabilir." dedi.

"SALAH DAHA ÜST DÜZEYDE OYNAYABİLİR"

Salah ın Trabzonspor tercihi sonrası olay sözler! "Onu orada görünce..." 4

Carragher, Salah'ın kariyerini Avrupa'nın prestijli kulüplerinden birinde sürdürmesini beklediğini yineleyerek, maaş beklentisinin bazı takımları geri adım atmaya itmiş olabileceğini dile getirdi. Deneyimli isim, daha düşük ücret talebiyle Avrupa devlerinden birine transfer olabileceğini savunurken, Türkiye tercihini oyuncunun seviyesine göre sürpriz olarak değerlendirdi.

"Hala büyük ve prestijli bir kulüpte oynamak isteyeceğini düşünüyordum. Maaş talepleri muhtemelen bazı takımları uzaklaştırdı. Daha iyi bir kulübe gidebilmek için bu taleplerini biraz düşürebileceğini düşünmüştüm. Milan veya Juventus'a gittiğinizde San Siro'da oynuyor ve Avrupa kupalarında mücadele ediyorsunuz. Onu Türkiye'de görünce sadece şunu düşünüyorum: Salah bundan daha iyi bir seviyede."

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