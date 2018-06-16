Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem uygulandı!

2018 Dünya Kupası'nda ilk kez video yardımcı hakem (VAR) kullanıldı ve sonucunda karar değişti.
Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı.
Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi.
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