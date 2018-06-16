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Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem uygulandı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı ve Fransa-Avustralya maçında video yardımcı hakem desteğiyle karar değişti, Fransa penaltı kazandı.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem uygulandı!

2018 Dünya Kupası'nda ilk kez video yardımcı hakem (VAR) kullanıldı ve sonucunda karar değişti.

Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı.

Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi.

  1. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

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