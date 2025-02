Dünya medyası Jose Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor! "Türkler Mourinho'yu durdurdu"

Tecrübeli hocanın bu söylemleri Dünya medyasında önde gelen haber siteleri ve Gazetelerde yerini aldı. Arabistan medyasından AL Arabiya'nın haberinde, "Türkler Mourinho'yu durdurdu" diye bahsedildi.

"BU İŞ BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR"

Jose Mourinho'nun cezası sonrası, Italya medyasından Raı News, "Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor" diye bahsederken İskoç medyasından SCOTTISH SUN'ın haberinde ise, "Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi" ifadeleri yer aldı. Arjantin basınında da gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı, "Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi" denildi.

DÜNYA ONU ÇOK İYİ TANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezası, uluslararası ölçekte yankı uyandırdı. Tüm dünya futbolunun yakından tanıdığı ünlü Portekizli teknik adamın Galatasaray maçı sonrası sarf ettiği sözler günlerdir hemen her ülkede konuşulurken, yaşanan gelişmelerin akabinde uygulanan yaptırım da hemen her ülkede haber oldu. Mourinho, Dünya basının gündeminde her zaman olduğu gibi yeniden zirvede yer aldı. Dünya basını Mourinho için haberlerinde hassasiyet gösterdi.