SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Dünya medyası Jose Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor! "Türkler Mourinho'yu durdurdu"

Dünya medyası Jose Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor! "Türkler Mourinho'yu durdurdu"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası resmen ortalık yangın yerine dönmüştü. Etkileri hala hem Türkiye'de hemde Dünya basınında devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi maçından sonra Galatasaray yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" dedi. PFDK Portekizli hocaya 4 maç ceza verdiğini açıklamıştı.

Dünya medyası Jose Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor! "Türkler Mourinho'yu durdurdu"

Tecrübeli hocanın bu söylemleri Dünya medyasında önde gelen haber siteleri ve Gazetelerde yerini aldı. Arabistan medyasından AL Arabiya'nın haberinde, "Türkler Mourinho'yu durdurdu" diye bahsedildi.

"BU İŞ BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR"

2

Jose Mourinho'nun cezası sonrası, Italya medyasından Raı News, "Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor" diye bahsederken İskoç medyasından SCOTTISH SUN'ın haberinde ise, "Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi" ifadeleri yer aldı. Arjantin basınında da gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı, "Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi" denildi.

DÜNYA ONU ÇOK İYİ TANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezası, uluslararası ölçekte yankı uyandırdı. Tüm dünya futbolunun yakından tanıdığı ünlü Portekizli teknik adamın Galatasaray maçı sonrası sarf ettiği sözler günlerdir hemen her ülkede konuşulurken, yaşanan gelişmelerin akabinde uygulanan yaptırım da hemen her ülkede haber oldu. Mourinho, Dünya basının gündeminde her zaman olduğu gibi yeniden zirvede yer aldı. Dünya basını Mourinho için haberlerinde hassasiyet gösterdi.

Canlı Skor

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!
Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan! Washington Büyükelçisi atandı

Son dakika | İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan! Washington Büyükelçisi atandı

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

Türk futbol tarihine geçecek bonservis!

Türk futbol tarihine geçecek bonservis!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.