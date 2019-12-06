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Dünya "Mevlana diyarı"nda buluşacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde yurt içi ve yurt dışından farklı din ve kültürden insanları 7-17 Aralık'ta Konya'da buluşturacak - Mevlana, 7 konferans, 2 uluslararası sempozyum, 15 Türk tasavvuf müziği konseri ve 15 sema töreni başta olmak üzere toplam 1118 etkinlikle anılacak - Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar: - "Sema programlarına 35 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Etkinlikler çok ciddi anlamda talep görüyor. Yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda turist törenlere ilgi gösteriyor"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ncı yılında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla hazırlanan anma etkinlikleri, çok sayıda davetlinin katılımıyla "Kandil Uyandırma Merasimi, Sevgi ve Birlik Yürüyüşü" ile başlayacak.

Törenler, Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleştirilen Meracel Bahreyn (İki denizin buluşması) Kandili'nin protokol üyelerince yakılmasının ardından, Mevlana Dergahı Semahanesi'nde icra edilecek sema töreni ve Gülbang duası ile devam edecek. Aynı gün "Binbir Gün" sergisinin açılışının ardından "13. Uluslararası Dünya İnançları" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapılacak. Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri verilecek. Törenler kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde birçok faaliyet düzenlenecek. Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların sergisi ile tanıtım stantlarının açılışı yapılacak. Sergiler, 17 Aralık Salı gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ile 7 konferans, 2 uluslararası sempozyum, 15 Türk tasavvuf müziği konseri, 15 sema töreni başta olmak üzere toplam 1118 program düzenlecek.

Türk tasavvuf müziği konseri ise törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşliğinde, Ahmet Özhan'ın genel sanat yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilecek.

- "24 ana başlık altında bin 118 program gerçekleştirilecek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, törenlere çok sayıda yerli ve yabancı turistin iştirak edeceğini söyledi. Sema ve mukabele ayinlerinin törenlerin en önemli etkinliği olduğunu dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimizde 24 ana başlık altında 1118 program gerçekleştirilecek. Sema ve mukabele ayinleri, türbe önü buluşmaları gibi etkinler düzenleyeceğiz. Türbe önü buluşmaları kapsamında Hazreti Pir'in hayatı, tiyatro ve çizgi filmlerle çocuklara anlatılacak. Bu etkinliği 3 yıldır yapıyoruz ve yoğun ilgi görüyor. Dolu dolu geçiyor. Üniversite ve kentin çeşitli yerlerinde 12 sergi açacağız. Sema programlarına 35 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Etkinlikler çok ciddi anlamda talep görüyor. Yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda turist törenlere ilgi gösteriyor. Öte yandan 17 Aralık'ta 27 ülkenin Ankara büyükelçisi de programlara iştirak edecek."

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Hz. Mevlana konya Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar Şeb-i Arus ziyaretçi

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