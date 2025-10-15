Dünya Şampiyonası Play-Off turu için muhtemel rakiplerimiz kimler? Uluslar Ligi'nden kimler gelebilir? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

A Milli Takımımız dün gece Gürcistan’ı Kocaeli’nde sahadan silip, 4-1’lik skorla yenince play-off biletini almamıza ramak kaldı. Grupta 12 puanlı İspanya’nın ardından 9 puanla 2.sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, en yakın rakibini yenerek derin bir nefes aldı. Peki Millilerimiz grupta 2.olması durumunda hangi takımlarla eşleşebilir? Play-Off etabının forması ne? Uluslar Ligi’nden kimler gelebilir? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…

PLAY-OFF FORMATI NASIL?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa play-off turuna katılmaya hak kazanacak. A Milli Takım bu senaryoda 2. sıradaki takımlar ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalarda 16 takım tek ayaklı yarı final ve final etapları oynayacak. Bu etapların sonucunda A Milli Takım kazanırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Play-off etabının ilk turu olan yarı finaller 26-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final etabı ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

1.TORBADA YER ALMAMIZ BÜYÜK OLASILIK!

Eğer Milli Takımımız grubunu 2.sırada tamamlarsa, olası rakipleri yavaş yavaş netleşiyor. Millilerin play-off turunda 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95. 1.torbada yer almanın avantajı ise Ay-yıldızlılar ilk turu evinde oynayacak ve dolayısıyla güçlü takımlarla eşleşmeyecek.

A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak.

Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak.

İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşıyoruz.

Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya,

3.torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak.

1.torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda güncel tabloya göre rakipleri şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak takımlar

• Galler

• Romanya

• İsveç

• Kuzey İrlanda

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup ikincileri

• Slovakya

• Kosova

• İskoçya

• Ukrayna

• Macaristan

• Polonya

• Bosna-Hersek

• İtalya

• Kuzey Makedonya

• Arnavutluk

• Çekya