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Dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak karateciler Sakarya'da seçilecek

28.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz: "(Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı) Bu yaş gruplarında yarışacak sporcularımız, çocuklarımız burada seçilecekler. O yüzden bu şampiyonanın ayrı bir önemi var"

Türkiye Karate Federasyonu ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 5-9 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine ilişkin protokol imzalandı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Afet ve Koordinasyon Merkezi'ndeki imza töreninde, şampiyonanın çok önemli olduğunu söyledi.

Uğuz, Konya'da 26-30 Ekim'de yaklaşık 120 ülkenin katılacağı Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktararak, "Şampiyona çok önemli' dedim çünkü burada dünya şampiyonasının seçmesini yapacağız. Bu yaş gruplarında yarışacak sporcularımız, çocuklarımız burada seçilecekler. O yüzden bu şampiyonanın ayrı bir önemi var." ifadelerini kullandı.

- 1500 sporcu, 386 kulüp, 205 antrenör ve 150 hakem gelecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın "bisiklet şehri" unvanıyla dünyanın nadir şehirleri arasında yerini aldığını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 25 branşta 3 bin sporcu ve 40 antrenörüyle kenti ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ettiğini anlatan Yüce, Sakaryaspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesiyle de halkın yıllar süren hasretinin sona erdiğini dile getirdi.

"Spor şehri" unvanıyla anılmak için çalışmalar yürüttüklerine değinen Yüce, "Şehrimize, ileri düzeyde yarışların yapılabileceği off-road pisti kazandırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sakarya'mızı kano ve kürek sporlarında ülkemizin merkezi haline getirecek kano-kürek parkuru projemizin hemen hemen sonlarına geldik. İnşallah bayramdan sonra Bakanımızın gelişiyle start verileceği bilgisini sizlerle paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

Yüce, şampiyona kapsamında 56 şehirden yaklaşık 1500 sporcu, 386 kulüp, 205 antrenör ve 150 hakemi şehirde ağırlayacaklarını aktararak, protokolle planlamaların kesinleştirilip hazırlıkların hızlandırılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Uğuz ve Yüce, protokolü imzaladı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da katıldı.

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