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Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu Kenyalı atlet Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Kenya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015'te erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonu olan 28 yaşındaki Kenyalı atlet Nicholas Bett'in, Nandi kentindeki trafik kazasında vefat ettiği kaydedildi.

2015 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 47.79'luk derecesiyle 400 metre engellide altın madalya kazanan Bett, 800 metrenin altındaki bir yarışta dünya şampiyonu olan ilk Kenyalı atlet olarak tarihe geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nicholas Bett Çin Pekin dünya şampiyonası

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