Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, Adapazarı'nda hayranlarıyla buluştu

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, memleketi Adapazarı'ndaki Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'nde, hayranlarıyla bir araya geldi.

Semih Saygıner, Adapazarı Belediyesince düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Adapazarı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisine "En iyi yaptığın şey nedir?" diye sorulduğunda "Bir konuda yol almak" cevabını verdiğini anlatan Saygıner, bilardoda ilerlemesinde bunun çok etkili olduğunu belirterek, "Eğer hayatla bağınız kopmuyorsa, algılarınız açık ve ne olup bittiğinden haberiniz varsa yanlışlarınızı görme ihtimaliniz var. Ben ne olup bittiğinden her daim haberdar olmayı seven bir insan oldum." ifadelerini kullandı.

- "Birkaç şampiyonluk daha yaşamak istiyorum"

Mısır'da geçen yıl aralık ayında kazandığı son şampiyonluğa değinen Saygıner, şöyle konuştu:

"7,5 yıl aradan sonra sahalara döndüğümde baktım ki eski ben değilim ama yapabilirim zannediyorsun, olmuyor. Kendime yüzde 100 objektifim. Yol almak istiyorsanız yüzde 100 objektif olmak zorundasınız ve doğru kararlar vererek, kendimi eksik olduğum yönlerde geliştirerek bu şampiyonluğu kazandım. Bu bir daha şampiyon olmayacağım anlamına gelmiyor. Belki önümüzdeki yıllarda birkaç şampiyonluk daha inşallah yaşayacağım, yaşamak istiyorum."

Saygıner, Türkiye'deki bilardo sporunun ileriye gitmesi, özellikle bu işe emek veren insanların bilardo oynayarak hayatını idame ettirebilmesi için federasyonla birlikte girişimleri olduğunu da dile getirdi.

Program sonunda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Saygıner'e kara kalem resmini hediye etti.

