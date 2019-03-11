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Dünya şampiyonu bisikletçi Kelly Catlin evinde ölü bulundu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dünya sporu, Kelly Catlin'den gelen acı haberle sarsıldı. 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan bisikletçi Kelly Catlin, evinde ölü bulundu.

Dünya şampiyonu bisikletçi Kelly Catlin evinde ölü bulundu

2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan pist bisikletçisi 23 yaşındaki Kelly Catlin, evinde ölü bulundu.

Catlin'in, Kaliforniya eyaletindeki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bisikletçinin babası Mark Catlin, VeloNews dergisine yaptığı açıklamada, kızının intihar ettiğini paylaştı.

ABD'li Kelly Catlin, kadınlar takım takip kategorisinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2016, 2017 ve 2018 dünya şampiyonalarında ise altın madalya kazanmıştı.

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Kelly Catlin Mark Catlin

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