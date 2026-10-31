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Dünya şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, eylül ayında elde ettiği tarihi dünya şampiyonluğunun ardından Türkiye Şampiyonası’nda da üst üste 3. kez genel klasman birincisi oldu.

Dünya şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu
Emre Şen

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Ankara’daki tesisinde 24-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler U17, U21 ve Kadınlar Türkiye Şampiyonalarının final müsabakaları tamamlandı. Kadınlar kategorisinde mücadele eden Güzin Müjde Karakaşlı, üst üste üçüncü kez genel klasman Türkiye şampiyonu oldu.

Karakaşlı, geçtiğimiz eylül ayında Fransa’nın Bordeaux kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye kadınlar kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti. Milli sporcu, bu tarihi başarısının ardından Ankara’da kazandığı şampiyonlukla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Güzin Müjde Karakaşlı, 2027 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanmayı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bilardo
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