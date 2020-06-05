Dünya şampiyonu kadın atlete geçici men

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki atlete, anti-doping düzenlemesine aykırı davranarak bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kurallarını 3 kez aksattığı için geçici men cezası verildiği belirtildi.
Salwa Eid Naser, 48.14 ile tüm zamanların en iyi üçüncü derecesini yaparak kadınlar 400 metrede altın madalya kazanmıştı. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) "bulunabilirlik bildirimi" kuralına göre, sporcuların doping kontrolü için bulunabilir olmalarını sağlayan güncel bilgileri sağlamaları ve çağırıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.
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