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Dünya şampiyonu para atlet Fatma Damla Altın'ın memleketi Kırklareli'nde bu başarının gururu yaşanıyor

14.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Ayşe Altın: - "Bu başarıyı bekliyorduk. Kızımda bu yetenek var"

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KIRKLARELİ (AA) - Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın'ın memleketi Kırklareli'nde büyük gurur yaşanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, Fatma Damla Altın'ın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Kent olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Bilgin, heptatlon ve 400 metre engelli yarışlarında altın madalya kazanan Altın'ı tebrik etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise sosyal medya hesabından, "Kırklarelili özel sporcu Fatma Damla Altın dünya şampiyonu oldu. Kazandığı madalyayı şehitlerimize armağan eden güzel kızımızı, ailesini ve antrenörlerini kutluyorum. Gurur duyduk." paylaşımında bulundu.

- Anne Altın: "Bu başarıyı bekliyorduk"

Milli sporcunun annesi Ayşe Altın, kızının ilkokul 2. sınıfta başladığı spor hayatında birçok başarıya imza attığını belirtti.

Çalışmaları için kızını 2018 yılında Samsun'a gönderdiğini anlatan Altın, "Bu başarıyı bekliyorduk. Kızımda bu yetenek var." diye konuştu.

Kızı ile gururlandığını dile getiren Altın, Türkiye'ye bu madalyayı ilk kez onun getirmesinden de ayrı bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Baba Ali Altın ise Fatma Damla Altın'ı memlekete beklediklerini ve çok özlediklerini vurgulayıp, başarısıyla tüm Türkiye'nin gurur duyduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

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