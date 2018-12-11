Dünya şampiyonu VakıfBank Türkiye'ye döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafileyi, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ile taraftarlar bando ve çiçekler eşliğinde karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Demren kupayı tekrar Türkiye'ye getirebildikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Demren, 3 dünya şampiyonluğu elde eden ilk kulüp olduklarını dile getirerek, "Rekorları toplamaya devam ediyoruz ama bence en önemlisi üst üste iki Avrupa Şampiyonluğu ve üst üste iki Dünya Şampiyonluğu almış olduk. Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Çalışmalarımızın karşılığını, emeklerimizin karşılığını gerçekten almış olduk. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de çok mutluyuz ve ülkemize de yakıştığını düşünüyoruz." dedi.

Özellikle 2011'den itibaren ciddi bir istikrar yakaladıklarını belirten Demren şunları kaydetti:

"Amacımız bu istikrarı sürdürebilmek. Dolayısıyla sporda kazanırsınız kazanmazsınız ayrı konu ama biz her zaman finallerde olmak istiyoruz. Her zaman kazanmak için mücadele etmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türk kızlarıyla, Türk kadınlarıyla bunu yapmak istiyoruz. Altyapımızla birlikte yapmak istiyoruz. Şu anda 14 toplam oyuncumuz var takımda. 10 tanesi yerli sporcu ve bunların neredeyse tamamı bizim altyapımızdan yetişme."