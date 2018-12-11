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Dünya şampiyonu VakıfBank Türkiye'ye döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol takımı yurda döndü.

Dünya şampiyonu VakıfBank Türkiye'ye döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafileyi, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ile taraftarlar bando ve çiçekler eşliğinde karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Demren kupayı tekrar Türkiye'ye getirebildikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Demren, 3 dünya şampiyonluğu elde eden ilk kulüp olduklarını dile getirerek, "Rekorları toplamaya devam ediyoruz ama bence en önemlisi üst üste iki Avrupa Şampiyonluğu ve üst üste iki Dünya Şampiyonluğu almış olduk. Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Çalışmalarımızın karşılığını, emeklerimizin karşılığını gerçekten almış olduk. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de çok mutluyuz ve ülkemize de yakıştığını düşünüyoruz." dedi.

Özellikle 2011'den itibaren ciddi bir istikrar yakaladıklarını belirten Demren şunları kaydetti:

"Amacımız bu istikrarı sürdürebilmek. Dolayısıyla sporda kazanırsınız kazanmazsınız ayrı konu ama biz her zaman finallerde olmak istiyoruz. Her zaman kazanmak için mücadele etmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türk kızlarıyla, Türk kadınlarıyla bunu yapmak istiyoruz. Altyapımızla birlikte yapmak istiyoruz. Şu anda 14 toplam oyuncumuz var takımda. 10 tanesi yerli sporcu ve bunların neredeyse tamamı bizim altyapımızdan yetişme."

Kupayı 3. kez Türkiye'ye getirdikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan takım kaptanı Melis Gürkaynak, çok çalıştıklarını ve turnuvaya kazanmak için gittiklerini ifade etti.

VakıfBank forması giyen her sporcunun şampiyon olmak için oynadığını belirten Gürkaynak, "Bu bir gelenek haline geldi. Aslında bizim geleneğimiz çalışmak ve mücadele etmek. Ben bu yüzden bütün arkadaşlarıma, antrenörlerime, menajerlerimize, yönetim ekibimize, Başkanımız Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman bizim arkamızdalar ve her zaman bütün imkanları bize sağlıyorlar. Şampiyon olmak için bütün imkanları bize sağlıyorlar. Biz sadece sahaya çıkıp mücadele ediyoruz. O yüzden ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Vakıfbank, Shaoxing kentinde düzenlenen ve ev sahibi ülkeden Zhejiang, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet takımlarının bulunduğu A Grubu'nu, tüm maçlarını kazanarak lider tamamlamıştı. VakıfBank ardından yarı finalde Brezilya temsilcisi Praia'yı yenerek finale yükselmişti.

Finalde bir başka Brezilya ekibi Minas'ı yenerek kupaya uzanan VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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vakıfbank 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası

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