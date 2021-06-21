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Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu:

21.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ayaklarım kesilmiş, yatakta sırt üstü yatıyorum ama gözlerim kapalı harmandalı oynuyorum. Çünkü bir işi başarmadan önce mutlaka ve mutlaka içinizde başarmanız gerekir" - "Ortalık biraz düzelince antrenmanlara başlayacağım, muhtemelen gelecek yıl mayısta Everest'in tepesine Türk bayrağını dikeceğim"

KOCAELİ (AA) - Marmara Depremi'nin ardından 3 gün göçük altında kalarak iki bacağını kaybeden Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Koçak, İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Kişisel Gelişim, Farkındalık ve Motivasyon Semineri"nde enkaz altında aldığı tozlu nefesten, kendisini dünya rekorlarına ulaştıran başarı hikayesini sporcularla paylaştı.

Depremin ardından yaşama ümidini kaybetmediğini dile getiren Koçak, "Ayaklarım kesilmiş, yatakta sırt üstü yatıyorum ama gözlerim kapalı harmandalı oynuyorum. Çünkü bir işi başarmadan önce mutlaka ve mutlaka içinizde başarmanız gerekir." diye konuştu.

"Her şey hayal etmekle başlar." diyen Koçak, "Hayallerinizde olimpiyat şampiyonluğu olmalı. Gözlerinizi kapatacaksınız, olimpiyat madalyasını alırken kalabalıktaki insanların size nasıl baktığını, o gururu, uçağa binip bu topraklara geldiğinizde nasıl onurlanacağınızı hayal edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların sorularını da yanıtlayan Koçak, korkuları olup olmadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Korkmak çok doğal bir olgudur. Korktuğunuz halde bir şeyi yapmaya cesaret etmelisiniz, ben öyle yaptım. Yükseklik korkumu, daha yüksek kaya tırmanışı yaparak aştım. Korkuyu insan kendisi yaratır. Ben de korkuyorum. Mesele o cesareti gösterebilmek. Benim mottom, 'Hayat, onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır.' Cesur olmanız gerekiyor ki hayatın her zorluğunun üstesinden gelebilesiniz."

- "Gelecek yıl mayısta Everest'in tepesine Türk bayrağını dikeceğim"

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Ufuk Koçak, tırmanış hikayesinden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Tırmanmaya çalıştığım dağ, aynı yükseklikte, hiç değişmedi. Benim için devasa bir dağ, ilk çıktığımda olmadı, ikinci çıktığımda merdiven tırmanır gibi çıktım. Pandemi olmasaydı mayısta Everest'e tırmanacaktım, Everest Dağı hedefim vardı. Ağustosta Klimanjero, mayısta da Everest'e gidiyordum. Everest'e çıkacağım, dünyanın en yüksek noktası. Mesele rakamlarda değil, mesele içinde bulunduğunuz koşullarda dışarı doğru çıkabilmekte, onu yenebilmek için çaba sarf etmekte. Ortalık biraz düzelince antrenmanlara başlayacağım, muhtemelen gelecek yıl mayısta Everest'in tepesine Türk bayrağını dikeceğim."

Seminerin ardından sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçak, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kamp müdürü Yasin Okan, Koçak'a milli takım tişörtü hediye etti.

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