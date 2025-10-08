SPOR

Dünya tarihinde bir ilk! İtalya'da Lamberto Boranga 82 yaşında kaleci olarak sahaya çıktı... İşte sonuç...

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Lamberto Boranga, İtalya’da sahaya çıkan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. İtalya 7.Lig’inde sahaya çıkan futbolcu resmen rekor kırdı.

Burak Kavuncu

İtalya 7. Lig ekiplerinden USD Trevana forması giyen Lamberto Boranga bir rekora imza attı. Boranga, İtalyan ekiplerinden Foligno karşısında kaleyi korudu ve böylece İtalya'da sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

10-0 BİTTİ! 5 GOL YEDİ…

USD Trevana'nın Foligno'ya karşı oynadığı maçta maça ilk 11’de başlayan Boraanga, yedikleri 10 golün 5’inde kaledeydi. 5 golün ardından kaleden çıkan oyuncu yerini 26 yaşındaki Maurizio Rossi'ye bıraktı.

ANCELOTTİ İLE FORMA GİYDİ

Futbola başladığı 1961 yılından itibaren Fiorentina, Parma ve Cesena’da forma giyen Boranga, Cesena’da ünlü teknik adam Carlo Ancelotti ile birlikte de forma giydi. Sadece futbol değil, uzun atlama ve yüksek atlamada da büyük başarıları olan Boranga tarihe adını bir kez daha yazdırdı.

"HATALARIM OLDU AMA İYİ KURTARIŞLAR DA YAPTIM"

Karşılaşma sonrası The Sun'a konuşan Boranga, "İki hata yaptım ama üç-dört iyi kurtarışım da vardı" dedi. 82 yaşındaki kaleci, performansına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Fiorentina Parma Carlo Ancelotti dünya rekoru
