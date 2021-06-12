Dünya Turizm Forumu tekne gezisiyle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu, mavi tur etkinliğiyle sona erdi.
İlk günü bir otelde yerli ve yabancı katılımcıların yaptığı sunumlarla geçen forumun son gününde davetliler, Bağla mevkisindeki bir otelin açılış törenine katıldı. Buradaki etkinlikte misafirler, Bodrum'un yöresel halk oyunları gösterilerini izledi.
Katılımcılar, açılışın ardından Bodrum guletleriyle mavi tura çıktı. Üç tekneyle çıkılan turda davetliler, Bodrum'un eşsiz koylarını görme fırsatı buldu.
Etkinlik, tekne gezisinin ardından Bodrum turuyla sona erdi.
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