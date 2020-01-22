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  4. Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

FUTBOL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de amatör bir sporcunun halı sahada attığı bu sıradışı gol, kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Gol birçok yabancı site tarafından da paylaşılınca dünyada viral haline geldi.

Türkiye'de amatör bir sporcunun halı sahada attığı bu sıradışı gol, kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Gol birçok yabancı site tarafından da paylaşılınca dünyada viral haline geldi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kaleciye faul yapmak varmı peki gol atarken
yaniii neyini konuşuyorr kii :))) komik sadece
yurdum insanı başarılı olan ları bulmak zor olmasa gerek nice insanlar var ama hedef para verip souza lara falcao lara vermek le geçiyor
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