Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Türkiye'de amatör bir sporcunun halı sahada attığı bu sıradışı gol, kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Gol birçok yabancı site tarafından da paylaşılınca dünyada viral haline geldi.
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