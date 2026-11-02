UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray, yarın saat 20.45’te Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te İngiltere ekibi Liverpool’u konuk edecek.

HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Barcelona - Aston Villa

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih

23.00 Manchester United - Roma

23.00 Feyenoord - Inter

23.00 Bodo/Glimt - Lille

23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain

23.00 LASK - Slovan Bratislava

4 Kasım Çarşamba

20.45 Fenerbahçe - Liverpool

20.45 AEK - Real Madrid

23.00 Borussia Dortmund - Real Betis

23.00 Porto - Napoli

23.00 PSV - Club Brugge

23.00 Leipzig - Manchester City

23.00 Slavia Prag - Arsenal

23.00 Lens - Como

23.00 Viking - Sabah

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır