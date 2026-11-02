UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray, yarın saat 20.45’te Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te İngiltere ekibi Liverpool’u konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın programı (TSİ) şöyle:
Yarın
20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting
20.45 Galatasaray - Stuttgart
23.00 Barcelona - Aston Villa
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Manchester United - Roma
23.00 Feyenoord - Inter
23.00 Bodo/Glimt - Lille
23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain
23.00 LASK - Slovan Bratislava
4 Kasım Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Liverpool
20.45 AEK - Real Madrid
23.00 Borussia Dortmund - Real Betis
23.00 Porto - Napoli
23.00 PSV - Club Brugge
23.00 Leipzig - Manchester City
23.00 Slavia Prag - Arsenal
23.00 Lens - Como
23.00 Viking - Sabah
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