Dünya üzerinde tek: 2,5 yıldır beyninde Elon Musk'ın çipiyle yaşıyor!

Tıp ve teknoloji tarihine geçen 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Ocak 2024’te gerçekleştirilen tarihi operasyonla beynine Neuralink implantı takılan dünyadaki ilk insan olmuştu. Ameliyatın üzerinden geçen 2,5 yıllık süreçte Arbaugh, felçli bireyler için bilim kurgu gibi görünen bir yaşamı gerçeğe dönüştürdü.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE 2,5 YILLIK BAĞIMSIZLIK

Geçirdiği dalış kazası nedeniyle 10 yıla yakın süredir omurilik felciyle yaşayan Arbaugh, beyninin motor korteksine yerleştirilen madeni para büyüklüğündeki çip sayesinde yeniden özgürlüğüne kavuştu. Ekrandaki imleci sadece odaklanarak hareket ettiren Arbaugh, 2,5 yıldır gününün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyor; satranç oynuyor, internette araştırma yapıyor ve eğitimine devam ediyor.

YAŞANAN KRİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE AŞILDI

Geçen 2,5 yıllık süre zarfında bazı teknik zorluklar da yaşandı. İlk aylarda beyin dokusunun hareketine bağlı olarak çipe ait bazı elektrot iplikleri yerinden geri çekilmiş ve veri akışında düşüş gözlemlenmişti. Ancak Neuralink mühendisleri, yeni bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan geliştirdikleri yazılım algoritmaları ve sinyal işleme güncellemeleriyle çipin performansını ilk günkü seviyesinin de üzerine çıkarmayı başardı.

"HAYATIMI İKİ FAZDA YAŞIYORUM: ÇİPTEN ÖNCE VE SONRA"

İmplantla geçirdiği 2,5 yıllık deneyimi değerlendiren Noland Arbaugh, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kazadan sonraki yaşamım kısıtlamalarla doluydu. Bu çip bana sadece cihazları kontrol etme yeteneği değil, kaybettiğim bağımsızlığımı ve yaşam amacımı geri verdi. Artık günümün 10 saatini dijital dünyada aktif olarak geçirebiliyorum. Ben sadece bir başlangıcım; bu teknoloji gelecekte milyonlarca insana umut olacak."