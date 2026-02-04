SPOR

“Dönmeye yüzünüz var mı?” sözüne Ergin Ataman’dan bomba karşılık!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Aris'e kaybettikten sonra Ergin Ataman'ın istifasını isteyen Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos'a cevap gecikmedi. Ataman yaptığı açıklama da "Açıkçası bu paylaşım, beni de ekstra motive etti." dedi...

Burak Kavuncu

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'e kaybeden Panathinaikos'da koç Ergin Ataman'a yönelik kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos çok sert ifadeler kullanmıştı ve ekip olarak istifasını istemişti. Konuya dair açıklama yapan Milli koç "Tabii sadece 'bana saldırdı' diyemeyiz, hepimize saldırdı. Bu da gayet normal çünkü çok tutkulu biri" ifadelerini kullandı. İşte açıklamanın tamamı...

"GİANNAKOPOULOS'UN BUNU YAPMAYA HAKKI VAR"

Ergin Ataman, Dimitris Giannakopoulos'un meşhur istifa paylaşımı hakkında konuştu:

"İki gündür herkes beni arıyor. Türk basınından, Yunan basınından arayıp 'neden Başkan Giannakopoulos'un paylaşımı hakkında bir şeyler söylemedin?' diyorlar.

Cevabı çok basit, o da tıpkı benim gibi. Ben bazen oyuncularıma medyanın önünde saldırıyorum, o da sosyal medyadan bunu herkese yapıyor.

Tabii sadece 'bana saldırdı' diyemeyiz, hepimize saldırdı. Bu da gayet normal çünkü çok tutkulu biri. Kazanmak istiyor, bu işe parasını yatırıyor. Dolayısıyla bunu yapmaya hakkı var.

Bazen ben medya önünde oyuncularıma karşı çok agresif oluyorum, o da bu kez hepimize karşı sosyal medyada agresif oldu. Bunu yapmakta haklı.

Açıkçası bu paylaşım, beni de ekstra motive etti. Tabii bazı oyuncuların kafası karıştı ama dün beraber güzel bir toplantı yaptık.

Onlara 'herkes 8. şampiyonluğu konuşuyor, bunu tamamen unutun ve sadece sıradaki maça odaklanın' dedim.

İlk yılımda şampiyon olurken adım adım ilerledik, sporda her şey adım adım gelişir. Hiçbir şey bir anda olmaz. Dolayısıyla oyuncularımdan her maç ellerinden gelen mücadeleyi sergilemelerini istedim.

Bay Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Açıkçası bize, özellikle de bana ekstra motivasyon verdiği için ona teşekkür ederim."

İSTİFALARINI İSTEMİŞTİ!

Yunan liginde alınan sezonun 2. mağlubiyetinin ardından kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos sosya medyadan öfkeli bir şekilde, “Başantrenörler, yardımcı antrenörler ve oyuncular; nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz. Hakemler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum, 40 milyonluk bir bütçeyle Aris’e kaybedemezsiniz” paylaşımı yapmıştı.

