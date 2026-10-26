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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson İstanbul’da

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, İstanbul’a geldi. Bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Mike Tyson, Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson İstanbul’da
Cevdet Berker İşleyen

Dünyaca ünlü ABD’li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için İstanbul’a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SADECE BREZİLYA VE ARJANTİN’İ TAKİP EDİYORUM"

Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbi karşılaşması üzerine Türkiye Futbol Ligi’ni takip edip etmediğinin sorulmasının üzerine, "Sadece Brezilya ve Arjantin’i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi. Ardından Tyson, basın mensuplarına teşekkür ederek kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Boks Mike Tyson
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