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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! Maç sonrası teklif bile alabilir: İşte izlenecek isimler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde gözler yalnızca sahadaki mücadelede olmayacak. Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri, kritik karşılaşmada bazı yıldızları mercek altına alacak. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! Maç sonrası teklif bile alabilir: İşte izlenecek isimler
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu kadar transfer gelişmeleri de gündeme geldi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin, dev karşılaşmada bazı yıldız futbolcuları yakından takip etmesi bekleniyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Avrupa arenasındaki bu sonuçla moral kazanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! Maç sonrası teklif bile alabilir: İşte izlenecek isimler 1

Fenerbahçe ise Süper Lig’de son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. İsmail Kartal’ın öğrencileri, ligde oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Gaziantep FK deplasmanında golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından Eyüpspor’u 8-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarını da 3-0’lık skorlarla kazanan Fenerbahçe, son üç haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray deplasmanında da hem hücumdaki etkili oyununu sürdürmek hem de savunmadaki başarılı serisini devam ettirmek istiyor.

AVRUPA DEVLERİ BATRAKOV'U İZLEYECEK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! Maç sonrası teklif bile alabilir: İşte izlenecek isimler 2

Sarı-kırmızılı ekibin Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool’un genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan yıldız oyuncunun, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadelede de gözlemcilerin takibinde olması bekleniyor.

OĞUZ AYDIN İÇİN DE YAKIN TAKİP

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını! Maç sonrası teklif bile alabilir: İşte izlenecek isimler 3

Dev derbide performansı merak edilen isimlerden biri de Fenerbahçe’nin futbolcusu Oğuz Aydın olacak. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri olan Oğuz’un, Galatasaray maçında tribünden takip edilmesi bekleniyor.

Derbi, iki takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşırken, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken futbolcular için de kendilerini gösterme fırsatı olacak.

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Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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