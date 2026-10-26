Galatasaray'da derbi öncesi olay paylaşım: Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak olan ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı doruğa ulaştı. Mücadelenin başlama düdüğü beklenirken, sarı-kırmızılı takımın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yarattı.

"FENER SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Instagram hesabından yayınladığı video ile derbi atmosferini erkenden ateşledi. Deneyimli futbolcu, videoda yer verdiği, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya seslendi. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan bu paylaşım, her iki kulübün taraftarları arasında sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve derbi öncesi heyecanı katladı.