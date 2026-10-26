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Galatasaray'da derbi öncesi olay paylaşım: Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

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Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı takımın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı'dan sosyal medyayı sallayan bir hamle geldi. Milli futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibe göndermede bulundu.

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak olan ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı doruğa ulaştı. Mücadelenin başlama düdüğü beklenirken, sarı-kırmızılı takımın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yarattı.

"FENER SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Instagram hesabından yayınladığı video ile derbi atmosferini erkenden ateşledi. Deneyimli futbolcu, videoda yer verdiği, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya seslendi. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan bu paylaşım, her iki kulübün taraftarları arasında sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve derbi öncesi heyecanı katladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı galatasaray
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