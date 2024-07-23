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Dünyaca ünlü Fransız kulüp Bordeaux küme düşürüldü!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 11:23
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux'nun finansal borçları sebebiyle küme düşürüldü. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Fransız kulüp Bordeaux küme düşürüldü!

Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Finansal borçlar sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kabus gibi bir senaryo yaşamaya başladı.

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KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

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Kulüp, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü. Bordeaux, geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

"ÇOK AMA ÇOK DİPTEYİZ"

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Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız." ifadelerini kullandı.

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