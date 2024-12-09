SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı!

Dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Manchester United, Lazio, Valencia gibi takımlarda forma giyen Süper Lig'de Fenerbahçe ve Adana Demirspor forması terleten Luis Nani aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın da eski oyuncusu olan, Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Adana Demirspor gibi takımların da formasını giyen Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı.

Nani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını açıkladı:

"Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Luis Nani son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

İşte Turgut Doman'ın hatalı tüm kararları! Tek tek açıkladılar: 3 kırmızı kartı atladı...

İşte Turgut Doman'ın hatalı tüm kararları! Tek tek açıkladılar: 3 kırmızı kartı atladı...

TFF Başkanı ifadeye çağrıldı! Galatasaray...

TFF Başkanı ifadeye çağrıldı! Galatasaray...

Doktordan açıklama geldi! İşte Barış Alper'in son durumu

Doktordan açıklama geldi! İşte Barış Alper'in son durumu

Barış Alper Yılmaz'ın babasından kafa karıştıran Manaj yorumu

Barış Alper Yılmaz'ın babasından kafa karıştıran Manaj yorumu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.