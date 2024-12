Dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın da eski oyuncusu olan, Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Adana Demirspor gibi takımların da formasını giyen Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı.

Nani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını açıkladı:

"Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR