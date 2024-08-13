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Dünyaca ünlü futbolcu Rabiot'un annesinden Galatasaray açıklaması! O da doğruladı ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 16:35
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Transfer temaslarını sürdüren Galatasaray'da listedeki isimlerden Rabiot için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin aynı zamanda menajeri olan annesi Sarı-Kırmızılılar için bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcu Rabiot'un annesinden Galatasaray açıklaması! O da doğruladı ve...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok isim ile temaslarına devam ederken listede yer alan oyunculardan biri de Adrien Rabiot olmuştu.

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da harekete geçmişti.

ANNESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Rabiot’nun annesi Veronique, Fransız orta saha oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

GALATASARAY'I DOĞRULADI

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Veronique, Adrien Rabiot için Galatasaray dahil çeşitli takımlarla görüştüğünü doğruladı.

"TÜRKİYE'YE GİTME OLASILIĞI..."

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"Adrien yeni bi rekabet istiyor, bu nedenle Türkiye’ye gitme olasılığı az ancak transfer döneminin yolları sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

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