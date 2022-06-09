Dünyaca ünlü futbolcu Thomas Partey Müslüman oldu! Adını bile değiştirdi...

Arsenal'in yıldızı Thomas Partey, Faslı Sara Bella ile evlenmişti. Ayrıca Ganalı yıldız Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçti ve bu karar sonrası ismini de değiştirdi.

Thomas Partey, ismini Yakubu yaptı fakat şimdilik eski ismi birçok alanda geçerliliğini koruyacak. Kayıtlarda Partey kullanılırken formasının arkasında da Thomas yazacak.

Doğu Gana'da Hristiyan olarak yetişen Partey, Mart ayında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Bella sayesinde Müslüman olduğunu belirtmişti.



