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  4. Dünyaca ünlü futbolcu Thomas Partey Müslüman oldu! Adını bile değiştirdi...

Dünyaca ünlü futbolcu Thomas Partey Müslüman oldu! Adını bile değiştirdi...

09.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey, Müslümanlığa geçerken ismini Yakubu olarak değiştirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Thomas Partey Müslüman oldu! Adını bile değiştirdi...
Thomas Partey

Thomas Partey

GNA Gana
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Arsenal'in yıldızı Thomas Partey, Faslı Sara Bella ile evlenmişti. Ayrıca Ganalı yıldız Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçti ve bu karar sonrası ismini de değiştirdi.

Thomas Partey, ismini Yakubu yaptı fakat şimdilik eski ismi birçok alanda geçerliliğini koruyacak. Kayıtlarda Partey kullanılırken formasının arkasında da Thomas yazacak.

Doğu Gana'da Hristiyan olarak yetişen Partey, Mart ayında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Bella sayesinde Müslüman olduğunu belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC
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