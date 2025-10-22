SPOR

Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı linç edildi! Apar topar paylaşımı sildiler...

Manchester City forması giyen Ruben Dias ve kız arkadaşı Maya Jama, sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi.

Emre Şen
Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü Portekizli oyuncu Ruben Dias ve kız arkadaşı yaptıkları paylaşım nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ruben Dias, uzun süredir kız arkadaşı olan Maya Jama ile birlikte İspanya'dan bir paylaşım yaptı. Boğa güreşi videosu paylaşan çift, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonrası Ruben Dias profilinden videoyu kaldırdı.

MANUEL MARİA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 yaşındaki genç boğa güreşçisi Manuel Maria Trindade, geçtiğimiz günlerde Lizbon'da düzenlenen boğa güreşlerinde boğa tarafından boynuzlanıp hayatını kaybetmişti. Paylaşılan videoda bu olay hatırlatıldığı gerekçesiyle tepki çeken çift profilini yorum yapılmasına kapattı.

Anahtar Kelimeler:
manchester city
