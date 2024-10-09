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Dünyaca ünlü futbolcuları isyanına Joshua Kimmich karşı çıktı! ''Belki bana kızacaklar ama...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 23:26
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Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Joshua Kimmich, birçok futbolcunun şikayetlerinin aksine fazla maç yapmaktan hoşlandığını söyledi.

Dünyaca ünlü futbolcuları isyanına Joshua Kimmich karşı çıktı! ''Belki bana kızacaklar ama...''

Avrupa'da yeni sezonun başlamasıyla beraberinde yoğun maç takvimi de son dönemin en çok konuşulan konuların başında yer alıyordu.

Bayern Münih'in Alman yıldızı Joshua Kimmich'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

KIMMICH FARKLI DÜŞÜNÜYOR

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Değişen turnuva formatları sonrasında futbolcuların çıkacağı maç sayılarında da ciddi bir artış yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcular, maç sayısındaki ciddi artış sonrası yaşanan yoğun tempoya yaptığı açıklamalarla serzenişte bulunmuşlardı. Ancak Bayern Münih'in önemli isimlerinden Joshua Kimmich farklı bir düşünceye sahip olduğunu dile getirdi.

"BELKİ BANA KIZACAKLAR AMA..."

bayern

Tecrübeli futbolcu, "Belki diğerleri bana kızacak ama çok fazla maç oynamayı seviyorum. Futbolda her zaman sakatlıklar olacak. Kadrolar da biraz daha büyüyor, bu nedenle daha sık rotasyon yapabiliyorsunuz. Daha az maç oynarsanız sakatlanmanın azalacağını düşünmüyorum. Birçok ciddi sakatlık genellikle kazalardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

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