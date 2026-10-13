Barcelona'nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! 'Tüm dünya biliyor'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Barcelona'da genç savunmacı Pau Cubarsi, kritik mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

CUBARSI'DEN OSIMHEN'E ÖVGÜ

Barcelona'nın genç stoperi Pau Cubarsi, Galatasaray karşılaşması öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e karşı oynama deneyimini hatırlattı. Sarı-kırmızılıların hücumda ne yapmak istediğini bilen bir takım olduğunu belirten Cubarsi, rakiplerinin kendi sahasında oynamasının da mücadeleyi zorlaştıracağını dile getirdi.

Osimhen'in kalitesine vurgu yapan genç savunmacı, yıldız golcüyü dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterdi. Cubarsi, Osimhen'in kendilerine sorun çıkarmasını engellemek için sahada ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

'KOLAY GEÇMEYECEK'

Galatasaray'ın sahip olduğu kaliteyi bildiklerini söyleyen Cubarsi, sarı-kırmızılıların sahasında oynanacak karşılaşmanın kolay geçmeyeceğinin farkında olduklarını belirtti. Genç futbolcu, rakip takımın futbol anlayışını ve maçın oynanacağı ortamı tanıdıklarını dile getirdi.

ATMOSFER KORKUSU

Galatasaray'ın stadındaki atmosferin dünya çapında bilindiğini vurgulayan Cubarsi, zorlu deplasman koşullarına dikkat çekti. "Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman."

Cubarsi, Galatasaray deplasmanının kendileri için oldukça zorlu geçeceğini belirtirken, Barcelona'nın kritik mücadelede ciddi bir sınav vereceğine işaret etti.