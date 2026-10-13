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Barcelona'nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! 'Tüm dünya biliyor'

Barcelona’nın 19 yaşındaki savunmacısı Pau Cubarsi, Galatasaray maçı öncesinde Victor Osimhen’in kalitesine dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların gücünü ve RAMS Park atmosferini bildiklerini belirten genç futbolcu, zorlu deplasmanda kendilerini bekleyen tehlikeye işaret etti.

Barcelona'nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! 'Tüm dünya biliyor'
Cevdet Berker İşleyen
Pau Cubarsi

Pau Cubarsi

İSP İspanya
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Barcelona'da genç savunmacı Pau Cubarsi, kritik mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

CUBARSI'DEN OSIMHEN'E ÖVGÜ

Barcelona nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! Tüm dünya biliyor 1

Barcelona'nın genç stoperi Pau Cubarsi, Galatasaray karşılaşması öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e karşı oynama deneyimini hatırlattı. Sarı-kırmızılıların hücumda ne yapmak istediğini bilen bir takım olduğunu belirten Cubarsi, rakiplerinin kendi sahasında oynamasının da mücadeleyi zorlaştıracağını dile getirdi.

Osimhen'in kalitesine vurgu yapan genç savunmacı, yıldız golcüyü dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterdi. Cubarsi, Osimhen'in kendilerine sorun çıkarmasını engellemek için sahada ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

'KOLAY GEÇMEYECEK'

Barcelona nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! Tüm dünya biliyor 2

Galatasaray'ın sahip olduğu kaliteyi bildiklerini söyleyen Cubarsi, sarı-kırmızılıların sahasında oynanacak karşılaşmanın kolay geçmeyeceğinin farkında olduklarını belirtti. Genç futbolcu, rakip takımın futbol anlayışını ve maçın oynanacağı ortamı tanıdıklarını dile getirdi.

ATMOSFER KORKUSU

Barcelona nın yıldızı Cubarsi korktuğu şeyi itiraf etti! Tüm dünya biliyor 3

Galatasaray'ın stadındaki atmosferin dünya çapında bilindiğini vurgulayan Cubarsi, zorlu deplasman koşullarına dikkat çekti. "Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman."

Cubarsi, Galatasaray deplasmanının kendileri için oldukça zorlu geçeceğini belirtirken, Barcelona'nın kritik mücadelede ciddi bir sınav vereceğine işaret etti.

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