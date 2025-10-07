SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın pasaportu çalındı! Milli takım kampına katılamadı

Hollanda Milli Takımı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi en golcü oyuncu Memphis Depay, Brezilya’da pasaportunun çalınması nedeniyle kampa katılamadı. Hollanda’ya dönemeyen yıldız futbolcu, Malta ve Finlandiya maçları öncesi takımdan ayrı kaldı.

Dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın pasaportu çalındı! Milli takım kampına katılamadı
Berker İşleyen

Hollanda Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. “Portakallar”ın en golcü ismi Memphis Depay, pasaportunun çalınması nedeniyle milli takım kampına katılamadı.

KAMPA KATILAMADI

Dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay ın pasaportu çalındı! Milli takım kampına katılamadı 1

Brezilya ekibi Corinthians’ta forma giyen yıldız futbolcunun pasaportu, ülkede bulunduğu sırada çalındı. Bu nedenle Hollanda’ya dönemeyen Depay, milli takım uçağını kaçırdı ve kamp kadrosunda yer alamadı.

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay ın pasaportu çalındı! Milli takım kampına katılamadı 2

Teknik Direktör Ronald Koeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro çalışmak isterdik ama bu olay kontrolümüz dışında gelişti. Umarız en kısa sürede aramıza katılır” ifadelerini kullandı.

52 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Memphis Depay, bu olay nedeniyle takım arkadaşlarından ayrı kaldı. G Grubu’nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Hollanda, 9 Ekim’de Malta, 12 Ekim’de ise Finlandiya ile karşılaşacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için ortalığı karıştıran açıklama! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için ortalığı karıştıran açıklama!
Süper Lig’de 8’inci haftanın VAR kayıtları açıklandıSüper Lig’de 8’inci haftanın VAR kayıtları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Hollanda pasaport son dakika depay milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.