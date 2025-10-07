Dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın pasaportu çalındı! Milli takım kampına katılamadı

Hollanda Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. “Portakallar”ın en golcü ismi Memphis Depay, pasaportunun çalınması nedeniyle milli takım kampına katılamadı.

KAMPA KATILAMADI

Brezilya ekibi Corinthians’ta forma giyen yıldız futbolcunun pasaportu, ülkede bulunduğu sırada çalındı. Bu nedenle Hollanda’ya dönemeyen Depay, milli takım uçağını kaçırdı ve kamp kadrosunda yer alamadı.

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Ronald Koeman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro çalışmak isterdik ama bu olay kontrolümüz dışında gelişti. Umarız en kısa sürede aramıza katılır” ifadelerini kullandı.

52 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Memphis Depay, bu olay nedeniyle takım arkadaşlarından ayrı kaldı. G Grubu’nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Hollanda, 9 Ekim’de Malta, 12 Ekim’de ise Finlandiya ile karşılaşacak.