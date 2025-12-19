Dünyaca ünlü isim duyurdu! Fenerbahçe ilk transferini bitirdi: Her konuda anlaşıldı

Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala kulüplerde temaslar sıklaşırken bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için somut adımlar atmaya başlanmış durumda.

Birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçeli yetkililer listenin başına Hollanda ekibi PSV'nin yıldız futbolcusu Joey Veerman bulunurken bu transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFERİ DUYURDU

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Veerman transferini bitirdi. Romano haberinde Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı orta saha oyuncusu ile kişisel şartlarda anlaşmaya varırken, 20 milyon euronun üzerindeki serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlandığını aktardı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.