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Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti

09.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi.

Kyodo News’ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya’nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor.

Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya issey miyake

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