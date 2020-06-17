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Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nın sahil bandı yenilendi.Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumlu çalışmalar sonucunda Kadınlar plajı sahil bandına 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nın sahil bandı yenilendi.
Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumlu çalışmalar sonucunda Kadınlar plajı sahil bandına 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşendi. Daha modern bir görünüme kavuşan sahil bandındaki yağmur suyu drenaj hattı çalışması da tamamlandı. Mazgalları yenileyen ekipler ayrıca trafiğe kapalı olan yaya yolundaki aydınlatma lambalarını da değiştirdi. Enerji tasarrufu sağlayıp yüksek ışık veren lambalar sayesinde yürüyüş yolu daha aydınlık bir hale geldi.
Kadınlar Denizi’nin Kuşadası’nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmadan sonra Kadınlar Denizi Plajımız kentimize yakışan bir görünüme kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şehrimize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Oluşturulan güç birliğinden Kuşadası kazanıyor” diye konuştu.

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Giray Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
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