Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde titiz çalışma

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekiplerince, 7,5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde düzenli temizlik çalışması yapılıyor.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olarak kutlandığını, bunun için 1974'ten bu yana çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Çevreyi korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altınay, "Bakanımız sürekli, 'Proje yapın' diyor ve çevreci projeleri kesinlikle destekliyor. Ülkemizde 486 mavi bayraklı plaj bulunmakta. Turizmin başkenti Antalya'da 206 mavi bayraklı plajımız var. Bunlardan 8'i sadece Konyaaltı Sahili'nde. Bugüne kadar gemilerimize de 8 bin 53 mavi kart verdik. Bunlardan atıkları topladık. 2019'da Konyaaltı'nda 10 bin 254 metreküp atık su, 815 bin 543 katı atık, 16 metreküp sintine, 17 metreküp de atık yağ topladık." diye konuştu.

Antalya'da 32 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi bulunduğunu ifade eden Altınay, Hurma atık su arıtma tesisinin 1 milyon 400 bin kişiye hizmet ettiğini aktardı.