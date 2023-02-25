Dünyaca ünlü teknik direktör korkunç olayı açıkladı ve isyan etti: "Ailem ve ben, ölüm tehditleri alıyoruz!"

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, dev kulüp Chelsea gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Thomas Tuchel'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Graham Potter'ın da henüz kötü gidişata çare bulamadığı Maviler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Göreve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde bulunan teknik direktör Graham Potter, taraftarlardan ölüm tehditleri aldığını söyledi.

İşte Potter'ın sözleri;

"SAÇMALIKLAR UMRUMDA DEĞİL"

"İşe gittiğinde birisi sana küfrediyorsa bu hiç hoş olmaz. Kulüp tarihindeki en kötü kişi olarak anılmak iyi değil. Burada başarılı olmak istiyorum. Yaşanan saçmalıklar umrumda değil."

"AİLEM VE BEN, ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ"

"Dünya herkes için zor. Bir enerji ve maliyet krizi yaşanıyor. İnsanlar iki haftada bir grev yapıyor. Destek gördüğüm bazı mesajların içerisinde benim ve ailemin ölmesini isteyen hatta tehdit eden e-postalar aldım. Bu hoş bir durum değil. Aileme ben ve onlar için hayatın nasıl geçtiğini sorarsanız, hiç iyi olmadığını söylerler."

POTTER'IN CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea'nin başında 25 maça çıkan 47 yaşındaki teknik direktör; 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 1.36 puan ortalaması tutturdu. Maviler, geride kalan 24 haftada 31 puanla 10. sırada yer aldı.

