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Dünyaca ünlü yıldızdan kostümlü parti

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ÜNLÜLER  | 02.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in düzenlediği kostümlü parti olay yarattı.

Taylor Swift, yılbaşında evinde yakın arkadaşlarını davet ettiği bir parti verdi.

Taylor Swift’in düzenlediği kostümlü parti olay yarattı

Yeni yıla evinde düzenlediği kostümlü partiyle giren Taylor Swift’in partisinde kimler yoktu ki... Gigi Hadid, Blake Lively ve Ryan Raynolds gibi yakın arkadaşlarının yer aldığı parti Disney filmlerin fırlamış gibiydi.
Herkesin çocukken en sevdiği kahramanın kılığına büründüğü partide Swift, The Little Mermaid çizgi filmindeki Ariel kostümü giydi.
Ünlü oyuncu Blake Lively ve eşi Ryan Raynolds’ın da katıldığı partide Lively, Oz Büyücüsü filminin baş karakteri Dorothy kıyafeti giyerken, eşi ise takım elbise ile partiye katıldı.
Sindirella, Audrey Hepburn, Bayan Frizzle, Nancy Drew, Frida Kahlo, Posh Baharat, Rizzo, Frida Kahlo gibi karakterlerin yer aldığı partide güzel model Gigi Hadid Mary Poppins kılığında partiye katıldı.
Geceden bol bol fotoğraf paylaşımı yapan Taylor Swift: “Bu yeni yıla çocukluk kahramanlarımızın kılığında girmeye karar verdik. 2019 hepimize bol sevgi ve umut versin.” notunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift yeni yıl

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