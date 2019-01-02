Dünyaca ünlü yıldızdan kostümlü parti

Taylor Swift, yılbaşında evinde yakın arkadaşlarını davet ettiği bir parti verdi.

Yeni yıla evinde düzenlediği kostümlü partiyle giren Taylor Swift’in partisinde kimler yoktu ki... Gigi Hadid, Blake Lively ve Ryan Raynolds gibi yakın arkadaşlarının yer aldığı parti Disney filmlerin fırlamış gibiydi.

Herkesin çocukken en sevdiği kahramanın kılığına büründüğü partide Swift, The Little Mermaid çizgi filmindeki Ariel kostümü giydi.

Ünlü oyuncu Blake Lively ve eşi Ryan Raynolds’ın da katıldığı partide Lively, Oz Büyücüsü filminin baş karakteri Dorothy kıyafeti giyerken, eşi ise takım elbise ile partiye katıldı.