Dünyada 17 yaş altı oyuncular içinde en pahalı isim Burak İnce oldu

Altınordu'nun 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, tüm dünyada 17 yaş altı futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim olarak ön plana çıktı... 1 milyon euro değer biçilen yıldız adayı, "Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım" dedi.
Transfermarkt verilerine göre Burak İnce'yi 900 bin euroyla Kayserispor'lu Emre Demir izledi. Genç Türk yetenekleri, 800 bin euro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin euro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.
Manisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.
Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu.
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