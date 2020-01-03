Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Juventus, Atalanta'nın İsveçli orta sahas oyuncu Dejan Kulusevki'yi renklerine kattı. Siyah Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncu için Atalanta ile 35 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaştı.

Sezon başında Atalanta'dan Parma'ya kiralanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İsveçli futbolcunun bonservisini Atalanta'dan satın alan Siyah Beyazlılar, Kulusevski'nin sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlamasına izin verdi.

Bu sezon Parma formasıyla 17 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.



