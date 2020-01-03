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  4. Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

İTALYA HABERLERİ  | 03.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok liginde ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İtalya'da son 8 yılın şampiyonu Juventus, Serıe A'da bu sezonun yükselen yıldızını kadrosuna kattı. Parma'da oynadığı futbolla dikkat çeken Dejan Kulusevski, 35 milyon Euro karşılığında Siyah Beyazlılar’a transfer oldu.

Juventus, Atalanta'nın İsveçli orta sahas oyuncu Dejan Kulusevki'yi renklerine kattı. Siyah Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncu için Atalanta ile 35 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaştı.

Sezon başında Atalanta'dan Parma'ya kiralanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İsveçli futbolcunun bonservisini Atalanta'dan satın alan Siyah Beyazlılar, Kulusevski'nin sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlamasına izin verdi.

Bu sezon Parma formasıyla 17 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.


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İtalya serie a juventus Dejan Kulusevski parma

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