Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Juventus, Atalanta'nın İsveçli orta sahas oyuncu Dejan Kulusevki'yi renklerine kattı. Siyah Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncu için Atalanta ile 35 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaştı.
Sezon başında Atalanta'dan Parma'ya kiralanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İsveçli futbolcunun bonservisini Atalanta'dan satın alan Siyah Beyazlılar, Kulusevski'nin sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlamasına izin verdi.
Bu sezon Parma formasıyla 17 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.
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