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Dünyada devre arasında biten transferler (2018-2019 sezonu)

FUTBOL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig ekipleri, bugün üst üste transferlere imza attılar ve kadrolarını güçlendirdiler.

İşte tamamlanan transferler...

Dünyada devre arasında biten transferler (2018-2019 sezonu)

Jose Antonio Reyes - XJ T. Leopard > ExtremaduraUD | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jose Antonio Reyes - XJ T. Leopard > ExtremaduraUD | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Demba Ba - Shanghai Shenhua > Başakşehir (Kiralık)

Demba Ba - Shanghai Shenhua > Başakşehir (Kiralık)

Mohamed Aberhoune - Moreirense > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin euro

Mohamed Aberhoune - Moreirense > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin euro

Fatih Serkan Kurtuluş - Elazığspor > BB Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Fatih Serkan Kurtuluş - Elazığspor > BB Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Edin Cocalic - Mechelen > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Edin Cocalic - Mechelen > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Murat Araz - Konyaspor > Afyonspor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Murat Araz - Konyaspor > Afyonspor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık

Abdelaziz Barrada - Antalyaspor > Gimnastik | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Abdelaziz Barrada - Antalyaspor > Gimnastik | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Wesley Hoedt - Southampton > Celta Vigo (Kiralık)

Wesley Hoedt - Southampton > Celta Vigo (Kiralık)

Kevin Prince Boateng - Sassuolo > Barcelona (Kiralık)

Kevin Prince Boateng - Sassuolo > Barcelona (Kiralık)

Kristian Opseth - Bodo Glimt > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Kristian Opseth - Bodo Glimt > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ashley Cole - Kulüpsüz > Derby County | BONSERVİS BEDELİ: Yok - 38 yaşındaki Ashley Cole, 1 Ocak'ta LA Galaxy'den ayrılarak serbest kalmıştı.

Ashley Cole - Kulüpsüz > Derby County | BONSERVİS BEDELİ: Yok - 38 yaşındaki Ashley Cole, 1 Ocak'ta LA Galaxy'den ayrılarak serbest kalmıştı.

Carlos Salcedo - Eintracht Frankfurt - Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 8.8 milyon Euro

Carlos Salcedo - Eintracht Frankfurt - Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 8.8 milyon Euro

Chidozie Awaziem - Porto > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Chidozie Awaziem - Porto > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Semih Kaya - Sparta Prag > Galatasaray (Kiralık)

Semih Kaya - Sparta Prag > Galatasaray (Kiralık)

Bogdan Stancu - Kulüpsüz > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Bogdan Stancu - Kulüpsüz > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emiliano Sala - Nantes > Cardiff | BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro

Emiliano Sala - Nantes > Cardiff | BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro

Oumar Niasse - Everton > Cardiff City (Kiralık)

Oumar Niasse - Everton > Cardiff City (Kiralık)

Idrissa Doumbia - Akhmat Grozny > Sporting Lisbon | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro

Idrissa Doumbia - Akhmat Grozny > Sporting Lisbon | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro

Ozan Kabak - Galatasaray > Stuttgart |BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro

Ozan Kabak - Galatasaray > Stuttgart |BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro

Kiko Casilla - Real Madrid > Leeds United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Kiko Casilla - Real Madrid > Leeds United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mousa Dembele - Tottenham > Guangzhou | BONSERVİS BEDELİ: 12.4 milyon Euro

Mousa Dembele - Tottenham > Guangzhou | BONSERVİS BEDELİ: 12.4 milyon Euro

Munas Dabbur - Salzburg > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro

Munas Dabbur - Salzburg > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro

Aatif Chahechouhe - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aatif Chahechouhe - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Muhayer Oktay - Fortuna Düsseldorf > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 210 bin Euro

Muhayer Oktay - Fortuna Düsseldorf > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 210 bin Euro

Maximilian Wöber - Ajax > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Maximilian Wöber - Ajax > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Steven Zuber - Hoffenheim > Stuttgart (Kiralık)

Steven Zuber - Hoffenheim > Stuttgart (Kiralık)

Erdem Şen - Ankaragücü > Chaves | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Erdem Şen - Ankaragücü > Chaves | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Johannes Geis - Schalke > Köln | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Johannes Geis - Schalke > Köln | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Milos Degenek - Kızılyıldız > Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro

Milos Degenek - Kızılyıldız > Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro

Simone Scuffet - Udinese > Kasımpaşa (Kiralık)

Simone Scuffet - Udinese > Kasımpaşa (Kiralık)

Ryan Babel - Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Ryan Babel - Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Juraj Kucka - Trabzonspor > Parma | BONSERVİS BEDELİ: 4.76 milyon Euro

Juraj Kucka - Trabzonspor > Parma | BONSERVİS BEDELİ: 4.76 milyon Euro

Hamed Junior Traore - Empoli > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Hamed Junior Traore - Empoli > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Ricardo Goulart - Guangzhou Evergrande - Palmeiras (Kiralık)

Ricardo Goulart - Guangzhou Evergrande - Palmeiras (Kiralık)

Steven Caulker - > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Steven Caulker - > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Ko Itakura - Kawasaki Frontale > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 1.1 milyon Euro (Groningen'e kiralandı)

Ko Itakura - Kawasaki Frontale > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 1.1 milyon Euro (Groningen'e kiralandı)

Boubacar Fofana - Ajaccio > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Boubacar Fofana - Ajaccio > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Leonardo Balerdi - Boca Juniors > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 15.5 milyon Euro

Leonardo Balerdi - Boca Juniors > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 15.5 milyon Euro

Sokol Cikalleshi - Göztepe > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sokol Cikalleshi - Göztepe > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Rajko Rotman - Kayserispor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Rajko Rotman - Kayserispor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Zeki Yavru - Trabzonspor > Akhisarspor |BONSERVİS BEDELİ: Yok

Zeki Yavru - Trabzonspor > Akhisarspor |BONSERVİS BEDELİ: Yok

Haris Hajradinovic - NK Osijek > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

Haris Hajradinovic - NK Osijek > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

Lennart Thy - Erzurumspor > PEC Zwolle | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Lennart Thy - Erzurumspor > PEC Zwolle | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Giorgian de Arrascaeta - Cruzeiro > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro

Giorgian de Arrascaeta - Cruzeiro > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro

Yeferson Soteldo - Huachipato > Santos | BONSERVİS BEDELİ: 3.05 milyon Euro

Yeferson Soteldo - Huachipato > Santos | BONSERVİS BEDELİ: 3.05 milyon Euro

Fatih Aksoy - Beşiktaş > Demir Grup Sivasspor (Kiralık)

Fatih Aksoy - Beşiktaş > Demir Grup Sivasspor (Kiralık)

Aytaç Sulu - Darmstadt 98 > Yılport Samsunspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Aytaç Sulu - Darmstadt 98 > Yılport Samsunspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mihailo Ristic - Krasnodar > Montpellier | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Mihailo Ristic - Krasnodar > Montpellier | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Josef Sural - Sparta Prag > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Josef Sural - Sparta Prag > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Munir El Haddadi - Barcelona > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 1.05 milyon Euro

Munir El Haddadi - Barcelona > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 1.05 milyon Euro

Pierre Kanstrup - Aarhus > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Pierre Kanstrup - Aarhus > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

William Vainqueur - Antalyaspor > Monaco (Kiralık)

William Vainqueur - Antalyaspor > Monaco (Kiralık)

Gabriel Barbosa - Inter > Flamengo (Kiralık)

Gabriel Barbosa - Inter > Flamengo (Kiralık)

Cesc Fabregas - Chelsea > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Cesc Fabregas - Chelsea > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Prejuce Niguimbe Nakoulma - Nantes > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Prejuce Niguimbe Nakoulma - Nantes > Çaykur Rizespor (Kiralık)

Manolo Gabbiadini - Southampton > Sampdoria | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Manolo Gabbiadini - Southampton > Sampdoria | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Diego Lainez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro

Diego Lainez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro

Marvin Zeegelaar - Watford > Udinese (Kiralık)

Marvin Zeegelaar - Watford > Udinese (Kiralık)

Aleksandar Prijovic - PAOK > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Aleksandar Prijovic - PAOK > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Serdar Gürler - Huesca > Göztepe (Kiralık)

Serdar Gürler - Huesca > Göztepe (Kiralık)

Fode Ballo-Toure - Lille > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro

Fode Ballo-Toure - Lille > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro

Ibai Gomez - Alaves > Athletic Bilbao | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

Ibai Gomez - Alaves > Athletic Bilbao | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

Süleyman Koç - Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Süleyman Koç - Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK

Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK

Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor (Kiralık)

Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor (Kiralık)

Yevhen Seleznov - Akhisarspor > Malaga | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yevhen Seleznov - Akhisarspor > Malaga | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Marcao - Chaves > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

Marcao - Chaves > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

Benjamin Pavard - Stuttgart > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro

Benjamin Pavard - Stuttgart > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro

Alican Özfesli - Altınordu > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Alican Özfesli - Altınordu > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Vakoun Issouf Bayo - Dunajska Streda > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: 2.2 milyon Euro

Vakoun Issouf Bayo - Dunajska Streda > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: 2.2 milyon Euro

Filip Stuparevic - Vozdovac > Watford | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Filip Stuparevic - Vozdovac > Watford | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Esteban Alvarado - Trabzonspor > Deportiva Alajuelense | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Esteban Alvarado - Trabzonspor > Deportiva Alajuelense | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Leonard Zuta - Rijeka > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro

Leonard Zuta - Rijeka > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro

Stefano Okaka - Watford > Udinese (Kiralık)

Stefano Okaka - Watford > Udinese (Kiralık)

Jean-Clair Todibo - Toulouse > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jean-Clair Todibo - Toulouse > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Pepe - Beşiktaş > Porto | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Pepe - Beşiktaş > Porto | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Timothy Weah - PSG > Celtic (Kiralık)

Timothy Weah - PSG > Celtic (Kiralık)

Vicente Iborra - Leicester City > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Vicente Iborra - Leicester City > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Barış Alıcı - Fenerbahçe > Evkur Yeni Malatyaspor (Kiralık)

Barış Alıcı - Fenerbahçe > Evkur Yeni Malatyaspor (Kiralık)

Mustafa Akbaş - Trabzonspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mustafa Akbaş - Trabzonspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Robin Yalçın - Çaykur Rizespor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Robin Yalçın - Çaykur Rizespor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Sekou Sanogo - Young Boys - Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro

Sekou Sanogo - Young Boys - Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro

Benik Afobe - Wolverhampton > Stoke City | BONSERVİS BEDELİ: 13.5 milyon Euro

Benik Afobe - Wolverhampton > Stoke City | BONSERVİS BEDELİ: 13.5 milyon Euro

Jonathan Soriano - Beijing Guoan - Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Jonathan Soriano - Beijing Guoan - Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Carl Medjani - Sivasspor > Ohod Al Medina | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Carl Medjani - Sivasspor > Ohod Al Medina | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Brahim Diaz - Manchester City > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 17.3 milyon Euro

Brahim Diaz - Manchester City > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 17.3 milyon Euro

Garry Rodrigues - Galatasaray > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon 250 bin Dolar

Garry Rodrigues - Galatasaray > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon 250 bin Dolar

Jermain Defoe - Bournemouth > Rangers (Kiralık)

Jermain Defoe - Bournemouth > Rangers (Kiralık)

Nicolas Isimat-Mirin - PSV > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Nicolas Isimat-Mirin - PSV > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Serdar Taşçı - Spartak Moskova > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Serdar Taşçı - Spartak Moskova > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro

Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro

Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor (Kiralık)

Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor (Kiralık)

Robinho - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Robinho - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Casper De Norre - St. Truiden > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Casper De Norre - St. Truiden > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Manuel da Costa - Başakşehir > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro

Manuel da Costa - Başakşehir > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro

Khalid Boutaib - Yeni Malatyaspor > Zamalek | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Khalid Boutaib - Yeni Malatyaspor > Zamalek | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

Jason Puncheon - Crystal Palace - Huddersfield Town (Kiralık)

Jason Puncheon - Crystal Palace - Huddersfield Town (Kiralık)

Nathaniel Clyne - Liverpool > Bournemouth (Kiralık)

Nathaniel Clyne - Liverpool > Bournemouth (Kiralık)

Nicola Sansone - Villarreal > Bologna (Kiralık)

Nicola Sansone - Villarreal > Bologna (Kiralık)

Kevin Constant - Sion > Tractor Sazi | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Kevin Constant - Sion > Tractor Sazi | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Azad Toptik - Stuttgart > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Azad Toptik - Stuttgart > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Dominic Solanke - Liverpool > Bournemouth | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro

Dominic Solanke - Liverpool > Bournemouth | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro

Roberto Soriano - Villarreal > Bologna (Kiralık)

Roberto Soriano - Villarreal > Bologna (Kiralık)

Tobias Heintz- Sarpsborg > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Tobias Heintz- Sarpsborg > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon 429 bin 708 TL

Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon 429 bin 708 TL

Fernando Andreda - Santa Clara > Porto | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 Milyon Euro

Fernando Andreda - Santa Clara > Porto | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 Milyon Euro

Naldo - Schalke 04 > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Naldo - Schalke 04 > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro

Romano Schmid - Salzburg > Werder Bremen | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Romano Schmid - Salzburg > Werder Bremen | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Luis Muriel - Sevilla > Fiorentina (Kiralık)

Luis Muriel - Sevilla > Fiorentina (Kiralık)

Lucas Paqueta - Flamengo > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro

Lucas Paqueta - Flamengo > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro

Emanuel Gigliotti - Independiente > Toluca | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Emanuel Gigliotti - Independiente > Toluca | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Alejandro Silva - Montreal Impact > Olimpia | BONSERVİS BEDELİ: 3.4 milyon Euro

Alejandro Silva - Montreal Impact > Olimpia | BONSERVİS BEDELİ: 3.4 milyon Euro

Christian Pulisic - Borussia Dortmund > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 64 milyon Euro

Christian Pulisic - Borussia Dortmund > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 64 milyon Euro

Danilo - Antalyaspor > Al Wahda | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Danilo - Antalyaspor > Al Wahda | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Lisandro Magallan - Boca Juniors > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro

Lisandro Magallan - Boca Juniors > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro

Samir Nasri - Kulüpsüz > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Samir Nasri - Kulüpsüz > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Amadou Haidara - Salzburg > Leipzig | BONSERVİS BEDELİ: 18 milyon Euro

Amadou Haidara - Salzburg > Leipzig | BONSERVİS BEDELİ: 18 milyon Euro

Maximiliano Meza - Independiente > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon Euro

Maximiliano Meza - Independiente > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon Euro

Rodrigo Caio - Sao Paulo > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Rodrigo Caio - Sao Paulo > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Yoshimar Yotun - Orlando City > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

Yoshimar Yotun - Orlando City > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

Hernanes - Hebei China Fortune > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Hernanes - Hebei China Fortune > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Jesus Molina - Monterrey > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 2.6 milyon Euro

Jesus Molina - Monterrey > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 2.6 milyon Euro

Colin Kazim-Richards - Lobos BUAP > Tiburones Rojos | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Colin Kazim-Richards - Lobos BUAP > Tiburones Rojos | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

Çekdar Orhan - Galatasaray U21 > Galatasaray

Çekdar Orhan - Galatasaray U21 > Galatasaray

Muhammet Arslantaş - Başakşehir U21 > Başakşehir

Muhammet Arslantaş - Başakşehir U21 > Başakşehir

Ogün Çalışkan - Galatasaray U19 > Galatasaray

Ogün Çalışkan - Galatasaray U19 > Galatasaray
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Transfer

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