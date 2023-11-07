Dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri Amerika’da yapıldı! Hollywood’da Şahsiyet rüzgârı esti

Dünya çapında ilgi gören ve Los Angeles’ın ikonik Sony Stüdyoları’nda gerçekleşen organizasyona Meryem Uzerli, Aras Bulut İynemli, Ebru Şahin, Engin Altan Düzyatan, Fadik Atasoy, GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci gibi pek çok isim katıldı.

“Atatürk” filminin ilk gün yapılan dünya prömiyerinin ardından, ikinci gün ise bir ilk gerçekleşti ve dünyada ilk kez bir Türk dizisinin prömiyeri Amerika’da yapıldı. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren Şahsiyet II. Fasıl’ın ilk bölümü dakikalarca alkışlanırken seyirciden tam not aldı.

Prömiyerde konuşan GAİN Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci, “Güçlü öyküsü ve köklü kadrosuyla başarısını Türkiye’den dünyaya duyuran Şahsiyet dizisinin ikinci sezon heyecanını bugün ilk kez burada paylaşıyor ve diziyi GAİN aracılığıyla izleyicilerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Türk dizi ve sinema dünyası zengin kültürel mirası, etkileyici senaryoları ve yetenekli oyuncu kadrolarıyla nam salmıştır. Bu algının yeni nesil mimarlarından birinin de ‘Şahsiyet’ olduğuna inanıyorum. Böylesine değerli içeriklerin uluslararası izleyici kitlesiyle buluşturulabilmesi de günümüzde abonelik temelli seç-izle platformlarının alametifarikası olarak karşımıza çıkıyor. Gain olarak farklı seslere, farklı renklere, zamanın kıymetine önem veren, yenilikçi bir politika benimsiyoruz. Aynı zamanda bağımsız video içerik yaratıcılarını da destekliyor, sektörde çok sesliliğin ve özgün üretimlerin artması için çalışıyoruz. Benimsediğimiz bu vizyon çerçevesinde, Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtan Hollywood Türk Film ve Drama Günleri gibi nitelikli organizasyonların bir parçası olmak bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

GAİN Yönetim Kurulu Başkanı Ferat Bilgin ise “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türkiye’nin zengin sinema mirasını ve yetenekli sanatçılarını uluslararası sahneye taşımak için çok büyük bir fırsat sunuyor. Bugün buradaki yüzlere ve o yüzlerdeki heyecana baktığımızda, organizasyonun gücüne bir kez daha tanıklık etmiş oluyoruz. GAİN olarak Türk yapımlarının kalitesini ve gücünü ortaya koyan; rejisiyle, senaryosuyla ve oyuncularının başarısıyla şimdiden unutulmaz yapımlar arasına girmiş olan ‘Şahsiyet’in ikinci sezon prömiyerini böylesi uluslararası bir etkinlikte gerçekleştirmenin heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.







