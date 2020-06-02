Dünyanın en ateşli 30 stadı seçildi! Listede 3 Türk stadı var...

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'un yaptığı "Dünyanın en ateşli 30 stadı" listesinde, Boca Juniors'un mabedi La Bombonera 1. sırada yer aldı.
Sıralamada Vodafone Park 7'nci, Türk Telekom Stadı 11'inci, Ülker Stadı ise 17'nci oldu.
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