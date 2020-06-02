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  4. Dünyanın en ateşli 30 stadı seçildi! Listede 3 Türk stadı var...

Dünyanın en ateşli 30 stadı seçildi! Listede 3 Türk stadı var...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

France Football, dünyanın en ateşli stadyumlarını derledi. Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park, listenin 7. sırasında yer aldı.

Dünyanın en ateşli 30 stadı seçildi! Listede 3 Türk stadı var...

Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'un yaptığı "Dünyanın en ateşli 30 stadı" listesinde, Boca Juniors'un mabedi La Bombonera 1. sırada yer aldı.

Sıralamada Vodafone Park 7'nci, Türk Telekom Stadı 11'inci, Ülker Stadı ise 17'nci oldu.

İŞTE O LİSTE

  1. La Bombonera (Boca Juniors)
  2. Anfield (Liverpool)
  3. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)
  4. Rajko Mitić Stadium (Crvena zvezda)
  5. Celtic Park (Celtic)
  6. Estadio Monumental (River Plate)
  7. Vadofone Park (Beşiktaş)
  8. Giorgos Karaiskakis Stadium (Olympiakos)
  9. Sam Mamés (Athletic Club)
  10. Maracanã (Flamengo/Fluminense)
  11. Türk Telekom Arena (Galatasaray)
  12. De Kuip (Feyeboord Rotterdam)
  13. Stadio San Paolo (Napoli)
  14. Stade Vélodrome (Olympique Marsylia)
  15. Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)
  16. Stad as-Salam (Al-Ahly)
  17. Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Fenerbahçe)
  18. Estadio Mestalla (Valencia)
  19. Toumba Stadium (PAOK)
  20. Stade Mohamed V (Raja Casablanca/Wydad Casablanca)
  21. Estadio Campeón del Siglo (CA Peñarol)
  22. St James'Park (Newcastle United)
  23. Stadio Olimpico (AS Roma/Lazio)
  24. Estadio Pedro Bidegain (San Lorenzo)
  25. Stadion im. Józefa Piłsudskiego (Legia Warszawa)
  26. Estádio da Luz (Benfica)
  27. Stade Omar Hammadi (MC Algier)
  28. Stade Olympique de Radès (Espérance Tunis)
  29. Parc des Princes (Paris-Saint-Germain)
  30. Millerntor-Stadion (FC St. Pauli)
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